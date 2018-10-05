Уряд розробить програму, яка має на меті знизити ДТП з дітьми. Для цього школярам закуплять світловідбивні елементи, які зроблять дітей більш видимими на дорогах у темну пору доби.

Ідею забезпечення дітей світло відбивними елементами (флікерами) висловив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочої поїздки до Хмельницької області.

"Я думаю, що особлива увага повинна бути приділена безпеці дітей у нашій програмі зменшення ДТП і смертності в Україні. Я вважаю, можливо, прийшов час забезпечити українських дітей світловідбивними елементами. Особливо це стосується шкіл, особливо це стосується навчального періоду, коли у нас нетривалий світловий день. Це повинна бути урядова програма - забезпечити кожну дитину такими засобами", - сказав він.

Прем'єр вважає, що така програма не потребуватиме великих коштів, але дозволить зберегти життя дітей. Вона буде розроблена спільно з Міністерством освіти і науки оформити.

Нагадаємо, що поліція розпочала використовувати радари для вимірів швидкості.