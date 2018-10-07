Перша баркетта – одномісна, а друга згодиться і для друга.

Ferrari Monza SP1 та SP2 натхнені спортивними автомобілями 1950-х та 80-х років і збудовані на агрегатах сучасної Ferrari 812 Superfast.

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Фото: Ferrari Monza SP1 / Stefan Baldauf / Guido ten Brink for Carscoops

Кузов автомобілів подібний до спідстера, називається баркетта. Це пасажирський кузов без даху з одним рядом сидінь і двома бічними дверима. В окремих конструкціях бічні двері можуть бути відсутні. Лобове скло мінімальне по висоті, складне або взагалі відсутнє. У даному ж випадку конструкція передбачає ще й одномісне виконання кокпіту. У дизайні автомобілів використано стилістику гоночних баркетт 1950-х років та спідстерів 1980-х. Знавці упізнають у лініях кузову новинок історичні моделі 750 Monza та 375 MM.

Фото: Ferrari Monza SP1 / Stefan Baldauf / Guido ten Brink for Carscoops​​​​​​​

Обидві Monza будуть випущені серією у 200 екземплярів і стануть першими моделями нової лінійки Icona, яка передбачає дрібносерійне виробництво ексклюзивних моделей Ferrari.



​​​​​​​Monza SP1 та SP2 базуються на агрегатах 812 Superfast, що означає наявність у нетрах кузовів 6,5-літрового атмосферного V12, котрий розвиває потужність у 800 к.с. “Вісімсот дванадцяту” цей двигун розганяє до сотні за 2,9 секунди, а стрілка спідометра зупиняється на максимумі у 340 км/год.

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