Показаний на Паризькому мотор-шоу концепт випустять обмеженою партією.

На Паризькому автосалоні 2018 на початку жовтня німецький автовиробник Porsche представив концептуальний 911 Speedster.

Це другий у цьому році концепт, який виконано у червоному кольорі. У нього 21-дюймові колеса зі схрещеними спицями, а також салон з чорною шкірою. Вперше цю модель компанія представила у варіанті Heritage 8 червня 2018 року у Цуффенхаузені.

Під час автосалону керівництво компанії Porsche оголосило, що випустить 911 Speedster серійно. Це станеться уже в 2019 році, однак обмеженою серією. Всього буде випущено 1948 примірників в знак нагадування про родстер Porsche 356 "№ 1", який отримав допуск до експлуатації 8 червня 1948 року.

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Усі кузовні деталі та техніка концепту та серійного 911 Speedster ідентичні. Серед них - вкорочена рама вітрового скла з заниженим обтічником та зменшеними бічними стеклами, а також заднє облицювання з вуглеволокна з двома "горбами" за сидіннями. Автомобіль замість м'якого верху оснащуються легким тентом, який кріпиться за допомогою кнопок.

"Серце" спеціальної обмеженої серії - шестициліндровий опозитний двигун, що розвиває потужність понад 500 к. с. і розкручується до 9000 об/хв.

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