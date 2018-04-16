У назві концепту є "Х" та "Е". Чи означає це, що основними трендами у автомобілебудуванні й через 15 років французький виробник вбачає кросовери та електрокари?

Група PSA продовжує поповнювати свій бренд DS новими моделями – переважно, хетчбеками та кросоверами. Тим часом французький виробник показав відео-тізер з чимось елегантним та стрімким, провісником наступних моделей.

Концепт DS X E-Tense демонструє, як можуть виглядати автомобілі від французького виробника через 17 років. Представники бренду обіцяли до 2035 року поставити усі свої автомобілі на електричну тягу.

На відео можна побачити не так багато, як хотілось би. Купеподібний силует високого дводверного автомобіля, що окреслює свої крайні точки величезними фарами, та ще один автомобіль з відкритим верхом. Кілька неясних деталей на додачу і відео обривається. Жодних пояснень, дат, планів чи технічних деталей. Можливо, один або й обидва концепти DS можна буде побачити на автосалоні у Пекіні в кінці цього місяця.

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