Це досить числена "обмежена серія".

Porsche представила у Парижі нову модифікацію моделі 911, присвячену 70-літтю випуску першого дорожнього автомобіля марки.

1948 – це не випадково обране число, це рік, коли був випущений перший “цивільний” Porsche з індексом 356. Ще одна відсилка у минуле – колір, представленого у Парижі автомобіля, це “гвардійський червоний”, як у 911 Speedster 1988 року.

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Фото: Porsche 911 Speedster / Porsche

Основою для нового Porsche 911 Speedster став кабріолет 911 Carrera 4. Шасі та окремі кузовні панелі Спідстер запозичив у моделі 911 GT3. У моторному відсіку також є щось від GT – шестициліндровий атмосферик, що розкручується до 9000 обертів на хвилину та продукує “більше 500 коней”.

Після того, як усі 1948 машин будуть збудовані, завершиться життєвий цикл 991-ї серії 911-го і розпочнеться епоха серії з індексом 992. Обмежений випуск 911 Speedster розпочнеться в першій половині 2019 року. Вартість моделі не названа.

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