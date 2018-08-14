Та й їхати має нівроку.

Skoda Kodiaq RS ще не вийшов на ринок, хоча вже встиг встановити рекорд швидкості на Нюрбургрінгу. Якщо ж сил чекати вже не лишилось, німецьке ательє ABT Sportsline пропонує свю версію гарячого Кодіака.

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На відміну від фірмового Kodiaq RS, котрому чехи виділили турбодизельний 240-сильний двигун, ABT Kodiaq має в основі бензинову версію моделі. При чому модифікації можливі для усіх бензинових кросоверів. 150-сильний двигун баварські тюнери прокачують до 180 “коней”. А замість 180 к.с. у Кодіаку від АБТ буде 215. В основі усіх модифікацій потужності лежить перепрошивка електронного блоку управління автомобіля.



Фото: ABT Skoda Kodiaq / ABT Sportsline

Не обійшлось і без акцентування зовнішності. ABT пропонує кілька комплектів колісних дисків розміром від 18 до 21 дюйма. Як не дивно, на цьому стайлінг обмежується, хоча згодом список доступних компонентів обов’язково поповниться.

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