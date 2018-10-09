Німецький виробник суперкарів повідомив, що усі 10 машин Intensa Emozione знайшли своїх власників.

Новий гіперкар Apollo Intensa Emozione, котрий буде випущений лімітованою серією у 10 екземплярів, вже не купиш ні за які гроші – увесь тираж розпродано.

При чому середня вартість автомобіля виявилась помітно вищою, за початкову. Так, стартовим цінником для Apollo Intense Emotion (IE) була сума у 2,6 млн доларів, однак замовники не скупились на опції, тож середня вартість одного автомобіля склала 2,71 млн.

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Фото: Apollo Intensa Emozione / Apollo

Нагадаємо, Apollo Intensa Emozione – нова модель німецької марки. Гцперкар оснащується 6.3-літровим V12, що забезпечує прискорення до сотні за 2,7 секунди та максимальну швидкість у 333 км/год.



Власники цієї моделі можуть прийняти участь у перегонах Apollo Time Attack, долучатись до роботи над деталюванням власного автомобіля, а також матимуть право першими замовити наступні автомобілі марки, у тому числі суперкар Arrow.

Компанія Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH наприкінці 2015 року змінила власника та була перейменована в Apollo Automobil GmbH. Засновник компанії та головний творець автомобілів Роланд Гумперт залишився, але тепер займає посаду головного інженера.

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