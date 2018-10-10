Подорож тривалістю майже у півроку успішно завершена 9 жовтня 2018 року.

Двоє українців – Слава Кравчук та Олена Садома – вирушили у подорож з України через Європу на південь Африки. Під час поїздки вони вели відеощоденник та викладали свої враження в соцмережі під хештегом #АФРИКАНАКОЛЕСАХ.

Маршрут пролягав з українського міста Хмельницький через Францію, Іспанію та Португалію. Далі – Африканський континент по західному узбережжю: Марокко, Мавританія, Сенегал, Гамбія, Гвінея, Малі, Буркіна-Фасо, Кот-д’Івуар, Бенін, Нігерія, Камерун, Габон, Конго, Ангола, Намібія та ПАР – це неповний список країн, через які проїхали українці.

Карта-схема подорожі:

9 жовтня вони досягли своєї кінцевої мети – Кейптауна. Таким чином, за 20 тижнів вони подолали 32 тисячі кілометрів. Для поїздки обрали позашляховик Toyota Land Cruiser, який придбали у Німеччині. Він був спеціально обладнаний для подібних мандрівок – зі спальними місцями, кухнею та санвузлом. Автомобіль спожив 4425 літрів дизеля.

Відео про вибір автомобіля для подорожі:

Вітаємо наших співвітчизників!

Нагадаємо, що як обрати найкращий автомобіль для подорожей.