Новость вызвала немало дискуссий и упреки в гендерной сегрегации.

В 2019 году стартует гоночная серия гонок под названием W Series. Управлять болидами будут исключительно женщины. Организатором первенства является Британский гоночный и спортивный автомобильный клуб (BRSCC).

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Как сообщается на сайте W Series, задачей нового чемпионата является возвращение женского состава в соревнования Формулы 1. Среди основателей и судейского состава соревнований такие известные персоны, как Дэвид Култхард, бывший спортивный и гоночный директор McLaren и Manor Дэйв Райан, технический руководитель Red Bull Racing Эдриан Ньюи и автомобильный журналист Мэтт Бишоп. Первый этап соревнований состоится в мае 2019 года.

Организаторы планируют провести шесть этапов, с продолжительностью заезда в каждом 30 минут. Сначала заезды будут проводиться на европейских трассах, а со временем список треков должны пополнить и автодромы Австралии, Америки и Азии.



Болиды чемпионата W Series имеют спецификацию Формулы-3, это будут автомобили Tatuus T-318 с формульной системой защиты кокпита Halo. Предполагается участие 18-20 участников. Призовой фонд соревнований составляет 1,5 миллиона долларов. Участница, которая займет первое место получит 500 тысяч долларов.

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