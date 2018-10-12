Пустельні серпантини з небезпечними тунелями, вулиці Майамі та звук цього неймовірного двигуна зачаровують.

Боліди Формули 1 мають велику колісну базу і маленький кліренс, що разом з відкритим легким кузовом робить їх абсолютно не пристосованими для використання на звичайних дорогах. Однак чергова шалена пригода Red Bull Racing доводить, що бувають і виключення.

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Ми розповідали про перший акт веселого безумства Red Bull Racing під назвою Road Trip. Того разу за кермом боліда RB7 був Даніель Рікардо. Настала черга Макса Ферстаппена показати свою вправність у вузьких тунелях у горах та на асфальті мегаполіса.

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