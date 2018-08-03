В Україні йому це б навряд чи вдалось...

Red Bull – відомий генератор гострих відчуттів: перегони на літаках, велосипедах, сноубордах, моторних човнах, стрибки з парашутом зі стратосфери… Якщо це видовищно і вважається суперекстремальним – Ред Булл це зробить. А хіба ж не видовищно, на повній швидкості промчати мегаполісом на боліді Формули 1?

Героєм чергового екстрім-відео від Red Bull став пілот команди Даніель Рікардо. Його партнер – болід Red Bull RB7. У відео, опублікованому на YouTube-каналі Aston Martin Red Bull Racing, Рікардо подорожує з Сан-Франциско до Лас-Вегасу на відстань близько 1000 км. Нажаль невідомо, скільки часу знадобилось пілоту, аби покрити таку відстань, однак ми чекаємо, що незабаром з’явиться продовження цієї історії і, можливо, з’явиться більше деталей.

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