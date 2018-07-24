Гораціо Пагані перетворив свій гіперкар на шалений спідстер і хоче отримати за нього не менш шалені гроші.

Суперкар Pagani Zonda тримається у виробництві вже майже 20 років – це своєрідний рекорд для суперкарів. Однак засновник компанії Гораціо Пагані вирішив довести, що в нього ще є порох у порохівницях. У автомобіля, звісно ж.

Pagani Zonda HP Barchetta – спідстер, створений на основі Zonda. Автомобіль лишився даху, а натомість отримав двигун від новішої моделі і суттєву прибавку у ціні.

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Фото: Pagani Zonda HP Barchetta / Pagani Automobili

Спідстер оснащений 6-літровим V12 з парою турбін від Pagani Huayra BC. Працюючи разом з 6-ступінчатою “механікою” двигун розвиває потужність у 800 к. с. Від Huayra BC Barchetta запозичила й деякі елементи підвіски, а також карбоново-керамічні гальма.

Pagani збере лише три таких ексклюзивних суперкари. Однак незрозуміло, чи включена у цю кількість Barchetta, оскільки блакитний автомобіль, на якому Гораціо Пагані покатався у Гудвуді й околицях – іменний (HP – Horacio Pagani, а не Harry Potter) створений спеціально для нього, тож ця машина не продається. А ті, що будуть продані, обійдуться покупцям у 17 мільйонів доларів кожна.

Такий цінник означає, що Pagani Zonda Barchetta – найдорожчий серійний автомобіль у світі на сьогоднішній день.

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