Насправді, він ніколи й не був "відкритим".

Більшість автовиробників мають різноманітні побічні проекти. Велосипеди є досить поширеним явищем. Одяг, аксесуари, меблі… Під маркою Bentley на вершині найвищої гори Аравії був відкритий ресторан.

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Фото: закритий ресторан Bentley / Bentley

Високогірний заклад харчування, хоч і працював, доступ для публіки туди був закритий. Ресторан високої кухні (у прямому й переносному значенні) Bentley протягом семи днів приймав лише VIP-гостей, обраних керівництвом марки особисто. Приводом для оказії став дебют нового Continental GT на Близькому Сході.



Відомий шеф-кухар Колін Клаг протягом тижня частував дуже дорогих гостей вишуканими “стравами європейської кухні зі східним присмаком”. Після завершення заходу ресторан був закритий.

Залишається незрозумілим, навіщо Bentley повідомила усьому світу про подію, яка вже відбулась, у місці, куди неможливо потрапити і присвячену автомобілю, котрий вже кілька місяців продається по усьому світу.

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