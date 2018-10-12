Починаючи з 2020 року у автомобілів цієї серії з'явиться така опція.

Компанія Mercedes-Benz повідомила, що наступний седан S-Class буде оснащуватися системою автономного управління 3-го рівня.

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Іншими словами, з 2020 року S-Class матиме усе те, що вже зараз є у Tesla Model S і трохи більше. Ола Каелленіус, керівник розробки Daimler, заявив минулого тижня на автосалоні у Парижі, що технологія дебютує на флагманській моделі, а потім пошириться на нижчі серії, повідомляє Automotive News.

Наразі лише системи Tesla та GM Super Cruise у Cadillac CT6 відповідають другому рівню автономності. У 2021 році має дебютувати електричний кросовер BMW iNext, котрому також обіцяний автопілот 3 рівня. Нагадаємо, з системою такого класу водій може не тримати руки на кермі, а очі – на дорозі, не потрібно тиснути педалі чи вмикати поворотники, лише реагувати на екстренні сигнали.

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