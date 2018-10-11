Компанія продемонструвала, яким буде дорожній рух у епоху безпілотників.

Компанія Ford показала, як в найближчому майбутньому може виглядати рух безпілотних автомобілів. Завдяки обміну інформацією між машинами, світлофори стануть непотрібними.

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За даними виробника, в середньому водії щороку проводять в очікуванні зеленого сигналу світлофора два дні. При цьому близько 60 відсотків усіх аварій відбуваються на перехрестях. У Ford переконані, що від обох проблем можна позбутися завдяки автономному транспорту.



Нова розробка компанії дозволяє автомобілям спілкуватися між собою, точно визначаючи своє місцезнаходження. Якщо машини під'їжджають до перехрестя, то електроніка розрахує ідеальну швидкість його проходження таким чином, щоб автомобілям не потрібно було зупинятися.

Ця система розроблена у рамках британської державної програми Autodrive. Трирічний проект досліджує автономні і підключені до Мережі технології, і транспортні засоби. Випробування проводяться на дорогах загального користування у Мілтон-Кінс і Ковентрі. Програма завершиться в кінці жовтня. Загальна сума інвестицій в проект склала 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

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