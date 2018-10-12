Фейсліфтинг майже непомітний, та нового у кросовера чимало.

Кросовер Mazda CX-5 2019 модельного року вже з’явився у продажу в Японії. Головний акцент оновлення – 2,5-літровий двигун Skyactiv-G потужністю 230 к.с.

Зовні розпізнати оновлену модель Сх-5 можна за єдиною ознакою: відтінок 17-дюймових колісних дисків змінився з Dark Silver на Gray Metallic. У інтер’єрі змін більше, та важливіше, що під капотом компактного кросовера тепер може бути потужний турбо-мотор Skyactiv-G 2.5T на 230 к.с. Цей агрегат дебютував на старшій моделі – СХ-9 у 2015 році, а згодом був поширений на сімейство Mazda 6.

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Новий двигун не витіснив з гами жоден з моторів, які пропонувались для 2018 модельного року. Тож у Японії новий кросовер доступний з безнаддувними Skyactiv-G 2.0 (156 к.с.) та 2.5 (188 к.с.), а також з дизелем Skyactiv-D 2.2 (190 к.с.). Усі бензинові агрегати CX-5 комбінуються лише з шестиступінчатим автоматом, а для дизельного двигуна відтепер доступний вибір: 6АТ чи 6МТ.



Фото: Двигун 2.5Т Skyactiv-G / Mazda

З турбо-мотором 2.5 кросовер споживає в комбінованому циклі 7,93 л на 100 км з переднім приводом та 8,2 л – у повнопривідному виконанні.

У салоні зміни торкнулись блоку управління “кліматом” та приладової панелі, для якої змінили графіку. Також на окремих версіях передні стійки оздоблені тканиною, замість прорізиненого покриття.

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Оновлений кросовер отримав модернізовану систему поліпшення керованості G-Vectoring Control, тепер вон з приставкою Plus в назві. Раніше точніша реакція машини на поворот керма забезпечувалась короткочасним зниженням крутного моменту, що впливало на сили в зоні контакту. До цієї функції додали генерацію стабілізуючого моменту на виході з повороту, коли водій повертає кермо до нульової позначки – електроніка злегка пригальмовує зовнішні колеса автомобіля, допомагаючи відновити рух по прямій.



Фото: оновлений Mazda СХ-5 / Mazda

На додачу СХ-5 2019 виділили поліпшений комплекс автоматичного гальмування Advanced Smart City Braking Support, котрий тепер вміє виявляти пішоходів вночі. А мультимедійний комплекс Mazda Connect тепер підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

Для домашнього ринку японці додали ще одну, топову, комплектацію оновленої моделі – СХ-5 Exclusive Mode. Оснащення такої версії включає більш вишукані матеріали оздоблення інтер’єру (шкіра наппа та натуральне дерево), підсвічування зони ніг на обох рядах, камеру кругового огляду, семидюймовий TFT-дисплей, вентиляцію передніх сидінь, а також світлодіодну оптику та 19-дюймові алюмінієві диски. З дизельним двигуном 2.2 чи новим 2.5Т кросовер СХ-5 у виконанні Exclusive Mode обійдеться приблизно у 32,5 тисячі доларів. Базова ж версія обійдеться приблизно у 23 тисячі доларів.

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