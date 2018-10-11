Електричний французький хетчбек обіцяють зробити більш ефективним.

Наступному поколінню компактного хетчбека на батарейках Renault Zoe обіцяють запас ходу у 400 км на одній зарядці.

Робота над новим поколінням Zoe йде повним ходом, про що свідчать числені шпигунські фото. Довгий час Renault Zoe був лідером європейського ринку електромобілів і протримався на конвеєрі майже 7 років тож вже час для переходу у старший клас.

Також цікаво: Чоловік купив собі 2 паркувальних місця, щоб ніхто не подряпав машину дверима

Нове покоління Zoe буде схожим на попередника, однак його дизайн еволюціонує. Прообразом серійної моделі став концепт Renault Eolab, зображений на першому фото.

Фото: Тестовий мул нового Renault Zoe / Аutocar

Наразі інформація про силову установку новинки не підтверджена офіційно, однак очікується, що хетчбек отримає агрегати Renault Zoe R110 та матиме потужність близько 110 к.с. Головна ж новина, стосовно майбутньої “Зої” – запас ходу у 400 км.

Серійна версія Renault Zoe 2020 модельного року, імовірно, буде представлена навесні у Женеві.

Також цікаво: Наступного року стартує жіноча "Формула"