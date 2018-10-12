Нелегальні вуличні гонки небезпечні з багатьох причин. Ось одна з них.

На щастя водій залшився живим та майже неушкодженим! А от його Ford Mustang вже навряд чи колись вийде на стартову лінію.

Водій цього старого Ford Mustang отримав лише незначні травми, і ніхто інший не постраждав, однак це відео доводить, що вуличні гонки такіж безглузді, як і небезпечні.

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По-перше, ніякого технічного контролю транспортних засобів. По-друге, сумнівний рівень підготовки “гонщиків”. По-третє, умови, за яких проводяться заїзди – на спеціальному треку навряд чи стояв би стовп, об який і розбився цей Mustang. І, нарешті, нічна вулична гонка означає, що поряд не буде чергувати бригада швидкої медичної допомого, а отже у таких ситуаціях, як показана на відео, розраховувати можна лише на своїх товаришів.

Завважте, що горе-гонщик не мав каркаса безпеки у своєму спорткарі і навіть шолома не вдягнув. Згідно з відео, у водія зламані плече та щелепа, він втратив кілька зубів. Усе могло б закінчитись набагато гірше.

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