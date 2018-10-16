Нові емблеми, можливо, створені для лінійки електрокарів та безпілотників.

Портал Quattroworld повідомив про те, що Audi зареєструвала у патентних відомствах Німеччини та США нові логотипи марки.

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Стилістично обидві емблеми нагадують чотири кільця Audi, що зараз використовуються як штандарт бренду. Свого часу вони були утворені від злиття чотирьох логотипів: Audi, DKW, Wanderer та Horch у концерн під назвою Auto Union, що пізніше змінив назву на Audi.

У документації до патентів представлені два взаємопов'язаних логотипи, один з них нагадує актуальну емблему компанії, лише без внутрішніх лінків, а другий – з перетином лише у центрі.

За припущенням нові товарні знаки можуть означати, що Audi готується до відокремлення електричної лінійки моделей від основного модельного ряду. Автономні транспортні засоби, літаючі автмообілі – застосування для нових логотипів знайдеться, однак за однією з версій Audi може замінити нинішній логотип на один з нових для своїх звичайних автомобілів.

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