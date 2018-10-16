Разом зі зміною поколінь сімейство Rapid змінить і назву. Нова модель називатиметься Scala.

Минулого тижня чеська марка оприлюднила тізер наступника Rapid, а з наближенням дати прем’єри назвала і його ім’я: Skoda Scala.

Одразу зазначимо, що до російського слова “скала”, тобто “скеля” нова назва не має відношення. Назва означає “підйом” і має символізувати крок вперед і вгору, який робить чеський автовиробник, випускаючи нову модель гольф-класу.

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Генеральний директор компанії Skoda Бернхард Майєр зазначив, що Scala відкриває наступну главу в історії компактного класу Skoda і встановлює нові стандарти технологічності, безпеки і дизайну у своєму сегменті.

Skoda Scala стане першою моделлю компанії, на кришці багажника якої замість логотипу марки буде лише назва бренду – Skoda.

Прообразом нової Scala був концепт Vision RS, пердставлений на автосалоні у Парижі кілька тижнів тому. Сподіватимемось серійна модель збереже стрімкі обриси прототипа, а версія RS матиме такі ж вражаючі характеристики.

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