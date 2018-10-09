Презентація нової моделі відбудеться до кінця цього року.

Минулого тижня, коли Skoda презентувала концепт Vision RS у Парижі – провісника заміни для Rapid, а тепер оприлюднила перший тізер серійної моделі.

Vision RS, представлений у Парижі разом з іншими новинками чеської марки, продемонстрував стрімкий динамічний профіль, що ідеально відповідає назві моделі Rapid – “швидкий”.

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Однак у розмові з журналістом Авто 24 представник компанії повідомив, що новинка отримає іншу назву. У Європі майбутня модель називатиметься, вірогідно, Spaceback і матиме один кузов п’ятидверний хетчбек, замість хетча та універсала, доступних зараз. Ліфтбек Rapid (схожий на седан), скоріш за все зникне з гами моделей, доступних європейцям і в тому числі українцям – автомобіль у такому кузові планують продавати лише у Китаї.

Фото: концепт Skoda Vision RS / Skoda

Детальна інформація про новачка, збудованого на платформі Volkswagen Group MQB A0, має з’явитись до кінця цього року, а світовий дебют новий “Спейсбек” справить, імовірно, на березневому автосалоні у Женеві.

Фото: тестовий мул моделі, що замінить Rapid / Motor1

За попередніми даними, нова модель Skoda матиме у якості базового агрегата бензиновий літровий двигун потужністью 90-105 к.с., а топова версія з шильдиком RS отримає гібридну силову установку, що складатиметься з 1,5-літрового бензинового TSI потужністю у 150 к.с. та та електромотора на 102 сили з ходовим акумулятором ємністю 13 кіловат-годин.

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