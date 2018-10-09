Цього року Процедура сертифікації легкових транспортних засобів у Європі значно ускладнилась і не всім виробникам вдалось з першого разу отримати дозвіл на продаж.

Під час перших перевірок Volkswagen спромігся отримати сертифікати екологічної відповідності WLTP лише для половини своїх моделей. З другого разу “іспит” усе ж вдалось скласти.

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Протокол WLTP почав діяти лише цього року, замінивши попередній NEDC. Тестування стало складнішим і тривалішим, що дозволяє точніше визначати рівень витрати пального і викидів шкідливих речовин в реальних умовах експлуатації.

Наприкінці серпня стало відомо, що найбільший європейський автоконцерн Volkswagen з сертифікацією не впорався – дозволи відповідності отримала лише половина моделей VW. Бестселер марки – Golf був у числі моделей, що не пройшли тести.

Після тижнів напруженої роботи інженерам усе ж вдалось підігнати двигуни під нові еко-норми. “В даний час ми маємо сертифікацію WLTP для всіх наших 14 моделей”, – заявив німецький автовиробник.

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