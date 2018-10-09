Національина адміністрація безпеки дорожнього руху США заявляє, що водій та пасажири "Трійки" мають найнижчі шанси отримати травму у ДТП.

Третя модель Tesla отримала вищу оцінку в усіх випробуваннях NHTSA. Новачок модельного ряду виявився кращим, за старших S та X.

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Фото: результати краш-тестів Tesla Model 3 / знімок екрану

Автомобіль витримав фронтальний і бічний краш-тест, випробування на перекидання і удар, що імітує удар об стовп або дерево. Останній тест NHTSA проводиться на швидкості 32 км/год з боку водія відразу за передньою стійкою. Також в серію тестів організації входить перевірка роботи електронних систем безпеки.



Tesla Model 3 вдалось випередити у рейтингу NHTSA своїх старших “колег” – Tesla Model S та Model X. Європейська організація Euro NCAP седан Model 3 поки не тестувала, оскільки офіційні продажі моделі у Європі ще не стартували. Однак Model S у 2014 році заробила п'ять зірок з п'яти можливих у європейських краш-тестах.

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