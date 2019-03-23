Национальная администрация безопасности дорожного движения США заявляет, что водитель и пассажиры "Тройки" имеют самые низкие шансы получить травму в ДТП.

Третья модель Tesla получила высшую оценку во всех испытаниях NHTSA. Новичок модельного ряда оказался лучше, чем старшие, S и X.

Также интересно: Kia записала еще одну модель в класс GT

Фото: результаты краш-тестов Tesla Model 3 / снимок экрана

Автомобиль выдержал фронтальный и боковой краш-тест, испытания на опрокидывание и удар, имитирующий удар о столб или дерево. Последний тест NHTSA проводится на скорости 32 км / ч со стороны водителя сразу за передней стойкой. Также в серию тестов организации входит проверка работы электронных систем безопасности.

Tesla Model 3 удалось опередить в рейтинге NHTSA своих старших “коллег” – Tesla Model S и Model X. Европейская организация Euro NCAP седан Model 3 пока не тестировала, поскольку официальные продажи модели в Европе еще не стартовали. Однако Model S в 2014 году заработала пять звезд из пяти возможных в европейских краш-тестах.

Также интересно: Nissan Qashqai-R стал самым быстрым кроссовером в мире