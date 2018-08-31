Група компаній Peugeot Citroen Alliance отримала сертифікати відповідності екологічним нормам за новою жорсткішою програмою тестування WLTP.

Усі пасажирські автомобілі Peugeot, Citroën, DS, Opel та Vauxhall пройшли сертифікацію WLTP. Французький концерн став першим з автовиробників, кому це вдалось.

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“Наші технологічні рішення в області зниження рівня викидів забруднюючих речовин, наприклад, селективний каталітичний нейтралізатор (SCR), що застосовується з 2013 року на всіх наших автомобілях з дизельними двигунами, або сажевий фільтр (GPF) для автомобілів з бензиновими двигунами, обладнаними системою безпосереднього вприскування палива, дозволяють запропонувати клієнтам автомобілі високого екологічного класу і зберегти лідерство в області зниження рівня шкідливих викидів”, – сказав директор з якості та інженерних розробок Групи PSA, Жиль Ле Борна.

Протокол WLTP почав діяти лише цього року, замінивши попередній NEDC. Тестування стало складнішим і тривалішим, що дозволяє точніше визначати рівень витрати пального і викидів шкідливих речовин в реальних умовах експлуатації.

Сьогодні ж стало відомо, що найбільший європейський автоконцерн Volkswagen з цією задачею не впорався – сертифікати відповідності отримала лише половина моделей VW.

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