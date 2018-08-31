Зовнішність Skoda Rapid цікавить багатьох. Але компанія поки не поспішає розкривати всі карти і показує тільки ескізи концепт-кара який натякає на дизайн майбутніх моделей.

Skoda опублікувала ескізи концепт-кара Vision RS, який дасть уявлення про те, як буде розвиватись дизайн моделей сімейства RS в майбутньому, а також продемонструє стилістку нової компактної моделі. Публічний дебют прототипу відбудеться восени на автосалоні в Парижі.

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Довжина концепт-кара Skoda Vision RS становить 4356 міліметрів, ширина – 1810, висота – 1431 міліметр. Колісна база налічує 2 650 міліметрів. Таким чином прототип коротше, нижче, але ширше "Рапіда", а його колісна база при цьому трохи більше.

Особливістю концепт-кара став кузов з різкими гранями виштамповок, вузька трикутна головна оптика, передній бампер з обрамленням повітрозабірників з карбону, задній спойлер і дифузор, імовірно, також виконані з вуглепластика. Інформації про силову установку Vision RS поки немає.