Цього року Євросоюз запровадив більш жорсткі екологічні стандарти для автомобілів, але навіть можливість підготуватись до цього не дозволила найбільшому авто-концерну знизити викиди до відповідного рівня.

Автовиробники в Європейському Союзі повинні дотримуватися нової процедури випробувань легкових автомобілів. Volkswagen отримав зелене світло лише для сімох своїх моделей з 14.

Нова процедура перевірки називається Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (глобальна зведена процедура перевірки легкового транспорту, WLTP). Volkswagen повідомив, що лиш половина моделей отримала документ про відповідність новим стандартам. При чому найпопулярніша модель марки – Golf, перевірку не пройшла.

Також цікаво: Автомобілісти платять за непотрібний ремонт шалені суми: дослідження

“Нові тести є більш місткими і навіть проводяться вдвічі-втричі довше, ніж минулого року. Вони навіть вимагають окремо тестувати моделі з обмежених серій (Limited Edition)”, – сказав Томас Цан, керівник відділу продажів та маркетингу легкових автомобілів Volkswagen, повідомляє Autoblog.

“Найближчі місяці для нас будуть складними”, – додав він. Тим не менш компанія розраховує все ж отримати дозвіл для Golf та решти своїх моделей до кінця вересня.

Також цікаво: Унікальні ЗАЗ 60-х років, що так і не побачили світ, показали на фото