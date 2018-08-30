Британські вчені встановили, що середній автовласник в Англії платить по 90 фунтів стерлінгів щорічно за ремонт, який його автомобілю зовсім непотрібний.

Згідно досліджень, британські водії перевитрачають по 90 фунтів стерлінгів на рік за ремонт свого автомобіля, без якого цілком можна було б обійтись. Якщо перевести цю суму на всіх автовласникі в в Британії, то вийде приголомшуюча сума у 3,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Аналіз, проведений компанією "Зелений прапор" показує, що 31 відсоток британських водіїв не володіють знаннями, щоб вести переговори з автослюсарями. Тому останні і "впарюють" непотрібні роботи.

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Найменше знайомі з конструкцією та експлуатацією автомобілів молоді люди у віці 16-24 років.

Дослідники виділили основні види ремонту, на які «розводять» автослюсарі британців:

• Заміна гальмівної рідини

• Заміна антифризу та промивання системи охолодження

• Очищення палива / масла

• Заміна гальмівних дисків та колодок (коли знос ще в межах безпеки)

• Щітки склоочисників

• Заміна акумулятора

• Трекінг машини

• Присадки в оливи

• Шини (коли протектор значно перевищує ліміт)

• Фільтри.

Нагадаємо, що жінок визнали кращими водіями, ніж чоловіків.