Оскільки вікові суперечки про те, є чи чоловіки кращими водіями, ніж жінки, ніколи не були повністю врегульовані, нове дослідження британців спрямоване на те, щоб зробити саме це.

Порівнюючи дані Міністерства юстиції Великобританії, проект Confused.com прийшов до висновку, що чисто статистично жінки насправді кращі водії, ніж їх колеги-чоловіки.

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Як виявилося, цифри показують, що жінки повільніші, коли мова заходить про навчання. Але як тільки вони це роблять, вони надійніші за кермом, тому що вони роблять менше злочинів, беруть участь у меншій кількості нещасних випадків і витрачають страховку менше, ніж чоловіки.

Відповідно до цифр, чоловіки у 4 рази частіше порушують закон під час водіння. З 585 000 випадків водіїв, прийнятих в суді в Англії та Уельсі в 2017 році, 79 відсотків були чоловіками.

Більшість чоловіків винні у перевищенні швидкості, порушенні правил дорожнього руху і водіння без сплати податку або страховки. Для порівняння, частка жінок, у цих порушеннях, становить майже половину числа водіїв-чоловіків, винних у цих порушеннях.

Така ж невідповідність є помітним, коли мова йде про страхові вимоги: в 2017 році 65% страхових вимог пред'являлися чоловіками, з яких 17% представляли собою випадки, коли заявник був винен. З 35 відсотків вимог, що пред'являються жінками, тільки 9 відсотків були інциденти, коли заявник був винен.

"Будучи жінкою-гонщиком, я знаю, що жінки можуть триматися за кермо, а дані говорять про те, що на дорогах вони безпечніше", – говорить Аманда Стреттон, редактор рубрики автоспорту в Confused.com. “Це відображається в тому, що вони платять майже 100 фунтів стерлінгів за свої премії. І це може бути пов'язано з тим, що більше чоловіків здійснюють більше автомобільних правопорушень порівняно з жінками. Не тільки це, але вони часто володіють дорогими автомобілями, що означає, що претензії, ймовірно, будуть більш дорогими", додає вона.