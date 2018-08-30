Процедура зняття транспортного засобу з обліку при переході права власності до нового власника тепер необов'язкова. Транспортні засоби при відчуженні будуть перереєстровувати відразу на нового власника.

Відповідні зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів внесені постановою Кабміну від 22 серпня 2018 року № 637.

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Перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, доповнений договором купівлі-продажу транспортного засобу, укладеного за результатами прилюдних торгів (аукціону) або електронних торгів, за якими продавцем виступає Нацагентство з розшуку корупційних активів.



Сервісні центри МВС також видаватимуть тимчасовий реєстраційний талон і номерні знаки на автомобіль, який передано керуючому на підставі договору, укладеного з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Тимчасовий реєстраційний талон видадуть на термін, зазначений у договорі управління.



У разі втрати техпаспорта і номерних знаків транспортного засобу, переданого в управління Нацагентством з розшуку корупційних активів, нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки видаються на підставі заяви керуючого і договору управління.

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Також уточнено положення розділу "Майно, яке швидко втрачає свою вартість" додатка до постанови Кабміну від 13 вересня 2017 № 685, що дозволяє більше розкрити право Нацагентства самостійно визначати шлях керування транспортним засобом (реалізація або передача в управління за договором).