Перспективний позашляховик з колісною формулою 4х4 виглядає дуже ефектно, однак чи дійде він в такому вигляді до конвеєра?

Концептуальну модель Lada 4х4 Vision показав на місцевому автосалоні російсько-французький виробник "АвтоВАЗ". Ця модель покликана замінити у наступному році позашляховик Lada 4x4 (колись він називався "Нивою").

Прототип виглядає ефектно – напевне над ним працювали не лише російські, але й французькі дизайнери. Адже "АвтоВАЗом" сьогодні володіє франко-японський альянс Renault-Nissan.

Зовнішній вигляд перспективної "Ниви" створений у концепції Х-дизану, яким відрізняються усі нові авто марки. В очі кидаються решітка радіатора, 21-дюймові колісні диски, панорамний люк, світлодіодні фари головного світла та поворотники на капоті. Певна річ, що все це обладнання навряд чи дійде до серійної моделі.

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Машина досить компактна – довжиною 4,2 метри. Про кліренс та інші характеристики поки що не повідомляють.

Візуально позашляховик виглядає тридверним, однак він має по парі дверей з кожного боку. Невеличкі задні дверцята приховані та відчиняються проти ходу руху, як у Rolls-Royce. При цьому центральної стійки немає, що дозволяє без проблем зайти у задню частину салону.

Нова Lada 4х4, передвісником якої є концепт Lada 4х4 Vision, має бути запущена в виробництво наступного року. Технічно вона буде базуватись на платформі В0, яку використовує Renault Logan. При цьому стара "Нива" випускатиметься паралельно ще як мінімум три роки.

Нагадаємо, що Renault показала "бюджетний" Х4.