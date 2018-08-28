Поки що створений картонний макет, а на реалізацію проекту конструкторам потрібен мільярд.

Проект літаючого автомобіля показала компанія Innoval на виставці “Авіакосмічні технології, сучасні матеріали та обладнання (АКТО) 2018“ в Москві.

Модель демонструє концепцію нового транспортного засобу: це і автомобіль, і вертоліт (або швидше коптер) водночас. Від автомобіля у нього кузов, чотири колеса та салон. А в повітря він має підніматися за допомогою гвинтів, які розміщені на місті моторного відсіку та багажника.

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На сьогодні прототип “автовертоліта” створений з картону чорного кольору. При цьому світлові прилади, колеса та салон зроблені настільки кустарно, що викликають відразу.

За задумом конструкторів, авто вертоліт матиме функцію автопілоту, так що вміти керувати ним необов’язково. Однак чи злетить вся конструкція, мабуть, ніхто не прораховував. На втілення проекту в життя винахідники простять мільярд російських рублів. Чому така сума? Мабуть, просто гарна цифра…

Нагадаємо, що у Детройті почали курсувати безпілотні шаттли.