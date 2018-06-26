Невеличкі автобуси їздитимуть коротким маршрутом і розвозитимуть співробітників однієї компанії.

Відсьогодні на вулиці Детройту – автомобільної столиці США, виїхали безпілотні електричні мікроавтобуси May Mobility, що розвозитимуть співробітників компанії Quicken Loans.

П'ять автономних шаттлів вже курсують центром Детройту, перевозячи близько 18 000 працівників компанії Quicken Loans між офісами, автостоянками та іншими пунктами призначення. Довжина маршруту автобусів становить близько однієї милі – трохи більше, ніж півтора кілометри.

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Стартап May Mobility розпочав тестування своїх шестимісних безпілотників у місті восени минулого року. Компанія проводила опитування серед перших користувачів свого транспорту і до цього часу вже встигла внести деякі зміни, запропоновані пасажирами.

Фірма має головний офіс у місті Енн-Арбор, зараз збирається відкрити ще один у самому Детройті. Крім того, у центрі Детройту компанія розмістила координаційний центр для безпілотників, де вони також будуть заряджатись.

Перший час шаттли будуть їздити з під наглядом представника фірми, що знаходитиметься у салоні і прийматиме на себе управління у разі виникнення екстренних ситуацій.

До кінця цього року компанія планує розширити область своєї роботи на інші райони міста Детройт, а вже наступного – вийти за межі штату Мічіган.

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