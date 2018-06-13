В Казані презентовано перший російський безпілотник, який має стати серійним через три роки.

Офіційна назва першого російського безпілотного автомобіля - КамАЗ-1221, його також назвали "ШАТЛ" (широко адаптивна транспортна логістика). Такі машини мають замінити сучасні автомобілі уже через кілька років. Зовні це невеликий 12-місний автобус з запасом ходу всього 120 км , всередині багато елементів з пасажирського потягу чи трамваю.

В розробці інженерів з Набережних Челнів використана електрична платформа, на якій збираються виготовляти цілу гаму безпілотних транспортних засобів. Зокрема – автономні кар’єрні вантажівки.

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Максимальна швидкість – до 110 км/год, в парках та зелених зонах він розганятиметься до 40 км/год. Презентація КамАЗ-1221 відбулася на закритій ділянці, де швидкість була ще меншою. Дана модель буде працювати в аеропорту Набережних Челнів, де підвозитиме VIP-пасажирів.

Ті з журналістів, які захотіли покататися на першому російському безпілотнику, підписували угоду, в якій брали всі ризики на себе. Потім їх возили на цьому автобусі зі швидкістю пішохода в неймовірній духоті – кондиціонер навіть в презентаційній моделі інженери КамАЗу встановити забули.

Нагадаємо, що В Україні зробили безпілотний Ланос.