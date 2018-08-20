Оцінка була складена на основі інформації від 1300 автомеханіків.
Дуже часто машини з Європи україні купують практично наосліп. Сподіваємось, цей рейтинг допоможе зорієнтуватись та зробити правильний вибір.
Рейтинг надійності вживаних авто склало польське видання MotoFakty. За даними порталу, рейтинг кращих б/в машин готувався на основі коментарів від 1300 місцевих механіків. Автомобілі розділили на три категорії:
- до 2,5 тисяч євро;
- 2,5-5 тисяч євро;
- 4,5-7 тисяч євро.
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При опитуванні враховувалися такі важливі параметри як: надійність лакофарбового покриття та стійкість кузову до корозії, електрообладнання, мотор і трансмісія, а також підвіска. За результатами опитування був складений рейтинг з ТОП-50 найкращих уживаних автомобілів.
Кращі б / у авто в Польщі до 2,5 тисяч євро
|Місце
|Марка, модель
|Роки випуску
|Бали
|1
|Audi A4 B5
|1994-2001
|4,8
|2
|Audi A3 8L
|1996-2003
|4,5
|3
|BMW 3 Series E46
|1998-2007
|4,4
|4
|Audi A6 II (C5)
|1997-2004
|4,3
|5
|BMW 5 Series E39
|1995-2004
|4,2
|5
|Volkswagen Golf IV
|1997-2006
|4,2
|6
|Opel Corsa C
|2000-2006
|4,1
|6
|Skoda Fabia I
|1999-2008
|4,1
|6
|Volkswagen Passat B5
|1996-2005
|4,1
|7
|Opel Astra II (G)
|1998-2005
|4
|8
|Ford Focus I
|1998-2006
|3,8
|8
|Renault Scenic II
|2003-2009
|3,8
|9
|Renault Laguna II
|2001-2007
|3,7
|9
|Renault Megane II
|2002-2009
|3,7
|10
|Ford Mondeo MK3
|2000-2007
|3,6
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Найнадійніші старі автомобілі до 5 тисяч євро
|Місце
|Марка, модель
|Роки випуску
|Бали
|1
|Toyota Yaris II
|2005-2011
|4,9
|2
|Audi A4 (B6 i B7)
|2000-2008
|4,6
|2
|Toyota Avensis II
|2003-2009
|4,6
|2
|Volkswagen Polo IV
|2001-2009
|4,6
|2
|Volkswagen Touran I
|2003-2015
|4,6
|3
|Volkswagen Golf V
|2003-2009
|4,4
|4
|Skoda Fabia II
|2007-2014
|4,3
|5
|Ford Focus II
|2004-2011
|4,1
|5
|Opel Corsa D
|2006-2014
|4,1
|5
|Peugeot 207
|2006-2012
|4,1
|6
|Opel Astra III (H)
|2004-2014
|4
|6
|Opel Vectra C
|2002-2008
|4
|6
|Opel Zafira B
|2005-2014
|4
|7
|Peugeot 407
|2004-2011
|3,9
|8
|Mazda 6 I
|2002-2007
|3,8
|9
|Peugeot 307
|2001-2011
|3,7
Рейтинг кращих б / у машин вартістю до 7 тисяч євро
|Місце
|Марка, модель
|Роки випуску
|Бали
|1
|Honda Civic VIII
|2006 - 2011
|4,9
|2
|Audi A6 III (C6)
|2004 - 2011
|4,7
|2
|Nissan Qashqai І
|2006 - 2013
|4,7
|2
|Volkswagen Golf VI
|2008 - 2013
|4,7
|3
|Audi A3 8P
|2003 - 2013
|4,6
|3
|Toyota Yaris III
|2011 - н.ч.
|4,6
|4
|Ford Fiesta VII
|2008 - 2017
|4,5
|4
|Skoda Octavia II
|2004 - 2013
|4,5
|5
|BMW I Series (E81 - E88)
|2004 - 2011
|4,4
|6
|BMW 3 Series E90
|2005 - 2012
|4,3
|6
|BMW 5 Series E60
|2003 - 2010
|4,3
|7
|Opel Astra IV (J)
|2009 - 2015
|4,2
|7
|Volkswagen Passat B6
|2005 - 2010
|4,2
|8
|Ford Focus III
|2010 - н.ч.
|4
|8
|Opel Meriva II
|2010 - 2017
|4
|9
|Volkswagen Polo V6R
|2009 - 2017
|3,9
|10
|Ford Mondeo IV
|2007 - 2014
|3,6
|11
|Renault Megane III
|2008 - 2016
|3,5
|11
|Renault Scenic III
|2009 - 2016
|3,5
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