Оцінка була складена на основі інформації від 1300 автомеханіків.

Дуже часто машини з Європи україні купують практично наосліп. Сподіваємось, цей рейтинг допоможе зорієнтуватись та зробити правильний вибір.

Рейтинг надійності вживаних авто склало польське видання MotoFakty. За даними порталу, рейтинг кращих б/в машин готувався на основі коментарів від 1300 місцевих механіків. Автомобілі розділили на три категорії:

- до 2,5 тисяч євро;

- 2,5-5 тисяч євро;

- 4,5-7 тисяч євро.

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При опитуванні враховувалися такі важливі параметри як: надійність лакофарбового покриття та стійкість кузову до корозії, електрообладнання, мотор і трансмісія, а також підвіска. За результатами опитування був складений рейтинг з ТОП-50 найкращих уживаних автомобілів.

Кращі б / у авто в Польщі до 2,5 тисяч євро

Місце Марка, модель Роки випуску Бали 1 Audi A4 B5 1994-2001 4,8 2 Audi A3 8L 1996-2003 4,5 3 BMW 3 Series E46 1998-2007 4,4 4 Audi A6 II (C5) 1997-2004 4,3 5 BMW 5 Series E39 1995-2004 4,2 5 Volkswagen Golf IV 1997-2006 4,2 6 Opel Corsa C 2000-2006 4,1 6 Skoda Fabia I 1999-2008 4,1 6 Volkswagen Passat B5 1996-2005 4,1 7 Opel Astra II (G) 1998-2005 4 8 Ford Focus I 1998-2006 3,8 8 Renault Scenic II 2003-2009 3,8 9 Renault Laguna II 2001-2007 3,7 9 Renault Megane II 2002-2009 3,7 10 Ford Mondeo MK3 2000-2007 3,6



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Найнадійніші старі автомобілі до 5 тисяч євро

Місце Марка, модель Роки випуску Бали 1 Toyota Yaris II 2005-2011 4,9 2 Audi A4 (B6 i B7) 2000-2008 4,6 2 Toyota Avensis II 2003-2009 4,6 2 Volkswagen Polo IV 2001-2009 4,6 2 Volkswagen Touran I 2003-2015 4,6 3 Volkswagen Golf V 2003-2009 4,4 4 Skoda Fabia II 2007-2014 4,3 5 Ford Focus II 2004-2011 4,1 5 Opel Corsa D 2006-2014 4,1 5 Peugeot 207 2006-2012 4,1 6 Opel Astra III (H) 2004-2014 4 6 Opel Vectra C 2002-2008 4 6 Opel Zafira B 2005-2014 4 7 Peugeot 407 2004-2011 3,9 8 Mazda 6 I 2002-2007 3,8 9 Peugeot 307 2001-2011 3,7



Рейтинг кращих б / у машин вартістю до 7 тисяч євро

Місце Марка, модель Роки випуску Бали 1 Honda Civic VIII 2006 - 2011 4,9 2 Audi A6 III (C6) 2004 - 2011 4,7 2 Nissan Qashqai І 2006 - 2013 4,7 2 Volkswagen Golf VI 2008 - 2013 4,7 3 Audi A3 8P 2003 - 2013 4,6 3 Toyota Yaris III 2011 - н.ч. 4,6 4 Ford Fiesta VII 2008 - 2017 4,5 4 Skoda Octavia II 2004 - 2013 4,5 5 BMW I Series (E81 - E88) 2004 - 2011 4,4 6 BMW 3 Series E90 2005 - 2012 4,3 6 BMW 5 Series E60 2003 - 2010 4,3 7 Opel Astra IV (J) 2009 - 2015 4,2 7 Volkswagen Passat B6 2005 - 2010 4,2 8 Ford Focus III 2010 - н.ч. 4 8 Opel Meriva II 2010 - 2017 4 9 Volkswagen Polo V6R 2009 - 2017 3,9 10 Ford Mondeo IV 2007 - 2014 3,6 11 Renault Megane III 2008 - 2016 3,5 11 Renault Scenic III 2009 - 2016 3,5



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