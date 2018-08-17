У аварії двоє дітлахів отримали серйозні травми.

Суд Сполучених Штатів зобов’язав компанію Toyota виплатити родині, що постраждала у ДТП, виплатити компенсацію у розмірі 242 мільйонів доларів.

У результаті наїзду ззада двоє маленьких дітей, які перебували в седані Lexus ES 300, отримали числені травми. Причиною сильних ушкоджень стали передні крісла.

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Аварія трапилась у штаті Техас ще у 2016 році. У корму седана Lexus ES 300 (випущений в 2002 році), в якому знаходилися двоє маленьких дітей, врізався інший автомобіль. Малюки отримали травми через недосконалість конструкції спинок передніх сидінь, причому виробник знав про це і не вжив жодних заходів щодо дообробки конструкції і навіть не попередив власників про небезпеку. До минулої п’ятниці тривала судова тяжба. Та врешті решт суд присяжних вирішив, що автовиробник не забезпечив достатній рівень захисту у своєму автомобілі, а тому має сплатити постраждалим компенсацію.

Суд визнав японську компанію винною в халатності і постановив виплатити постраждалій родині 242 млн доларів. В Україні ж страховики життя людини оцінили усього в 1 млн гривень. Представник Тойоти, в свою чергу, повідомив, що компанія поважає рішення присяжних, але звертає увагу на те, що умови аварії були дуже специфічними і отримані дітьми травми необов'язково пов'язані з недоліком конструкції сидінь.

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