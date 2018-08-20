Масове затоплення автомобілів, що сталось нещодавно в Києві було викликане не тільки стихією але і неналежним станом зливової каналізації. Що робити власникам втоплених автомобілів? Як змусити київську владу відповісти за неналежне виконання своїх обов’язків?

Київська влада не понесе відповідальності за затоплення автомобілів на парковці “Гуллівера”, вважає юрист Валентина Теличенко. “Право на позов люди, автомобілі яких були затоплені (через нічний потоп в ТЦ “Гулліве”». - Ред.), звичайно, мають. Але для того, щоб отримати компенсацію за майновий збиток, необхідно встановити: чи є чиясь вина в затопленні, або це лише стихійне лихо. Юридична особа, яка надає послуги з паркування - місце, охорона - бере за відповідні послуги гроші, тому несе відповідальність за збереження авто”, - заявила вона.

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У той же час, з її слів, довести провину і отримати компенсацію від власника парковки в ТЦ, як і залучити київську владу до відповідальності, буде дуже непросто. Теличенко додала, що «для подачі такого цивільного позову потрібно на руках мати офіційний висновок експертизи, де буде зафіксовано: або порушення ГБН при будівництві паркування в торговому центрі, або інші порушення, які і стали причиною затоплення. Але, як показує практика, в таких випадках, як правило, в результаті все списується на погодні умови, форс-мажорні ситуації і стихійні лиха”, - зазначила юрист. “Що ж стосується відповідальності київської влади - вона настає тільки в тому випадку, якщо має місце умисне приховування порушень норм і стандартів під час містобудування”, - наголосила вона.

Нагадаємо, нічна злива знову призвела до того, що проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову утворилися величезні “озера” та “річки”, в яких потопають автівки та громадський транспорт. Більшість тунелів та підземок також повністю опинилися під водою. Кияни в соцмережах повідомляють, що вода затопила вул. Еспланадну. На відео видно, як вода досягає вікон автівок, а деякі авто і взагалі майже затоплені. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столичні торговельно-розважальні центри будуть перевірятися на захищеність від підтоплень.