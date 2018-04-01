Вже майже три декади минуло від початку дев'яностих, а ці джипи й досі "в строю".

Експерти склали рейтинг найнадійніших позашляховиків, котрі випускались у 1990-х роках і можуть скласти конкуренцію своїм сучасним аналогам. Це не кросовери, а справжні рамні всюдиходи.

Першу позицію посідає Toyota Land Cruiser 80, що випускався у 1990-1998 роках. Автомобіль був доступний з 4,2-літровим бензиновим мотором потужністю 130 к.с.

Модель усе ще доволі популярна серед любителів позашляхових пригод. В Україні такий позашляховик сьогодні можна придбати за 8-20 тисяч доларів.

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На другому місці знаходиться Nissan Patrol GR Y60. Модель четвертого покоління випускалась у 1978-1997 роках. В Україні зараз можна придбати такий автомобіль за 4,5-16 тисяч доларів.

Mitsubishi Pajero II, який сходив з конвеєра в 1991-1999 роках, посів третє місце в рейтингу. Вартість моделі на ринку вживаних авто сьогодні – 4-15 тисяч доларів.

Четверта позиція – Jeep Grand Cherokee (ZJ), котрий випускався з 1993 по 1998 рік. Зараз такий джип можна придбати за 3,5-9,5 тисяч доларів.

Замикає п'ятірку кращих позашляховиків Mercedes-Benz G-Class другого покоління (випускається з 1990 року і донині). Німецький позашляховик можна придбати в Україні за 15-550 тисяч доларів.

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