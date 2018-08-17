Автомобілі категорії SUV продовжують утримувати лідерство майже в усіх країнах світу, включаючи й нашу.

Половина року вже позаду. Від початку 2018-го доля кросоверів і позашляховиків в Україні сягнула чергової рекордної відмітки, склавши 55% відсотків від обсягу проданих нових автомобілів.

За інформацією “Укравтопром” більше половини нових автомобілів, що українці купували у 2018 році були кросоверами, або позашляховиками. Перевагу у цьому сегменті українці віддають японським маркам.

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Так, з десятки лідерів сім моделей кросоверів – японського виробництва. Ще дві моделі у списку від корейських виробників. Однак абсолютним фаворитом наших співвітчизників залишається Renault Duster.

Ось як виглядає Топ-10 найпопулярніших кросоверів за січень-липень 2018 року:

  1. Renault Duster (1740 проданих машин)
  2. Toyota RAV4 (1567)
  3. Hyundai Tucson (1276)
  4. Kia Sportage (1209)
  5. Nissan Qashwai (1038)
  6. Nissan X-Trail (993)
  7. Mazda CX-5 (876)
  8. Suzuki Vitara (817)
  9. Toyota Land Cruiser Prado (749)
  10. Nissan Juke (636)

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