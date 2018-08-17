Автомобілі категорії SUV продовжують утримувати лідерство майже в усіх країнах світу, включаючи й нашу.
Половина року вже позаду. Від початку 2018-го доля кросоверів і позашляховиків в Україні сягнула чергової рекордної відмітки, склавши 55% відсотків від обсягу проданих нових автомобілів.
За інформацією “Укравтопром” більше половини нових автомобілів, що українці купували у 2018 році були кросоверами, або позашляховиками. Перевагу у цьому сегменті українці віддають японським маркам.
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Так, з десятки лідерів сім моделей кросоверів – японського виробництва. Ще дві моделі у списку від корейських виробників. Однак абсолютним фаворитом наших співвітчизників залишається Renault Duster.
Ось як виглядає Топ-10 найпопулярніших кросоверів за січень-липень 2018 року:
- Renault Duster (1740 проданих машин)
- Toyota RAV4 (1567)
- Hyundai Tucson (1276)
- Kia Sportage (1209)
- Nissan Qashwai (1038)
- Nissan X-Trail (993)
- Mazda CX-5 (876)
- Suzuki Vitara (817)
- Toyota Land Cruiser Prado (749)
- Nissan Juke (636)
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