Такі суми щодня надходять на рахунки двох найбільших компаній світу.

Чистий дохід найбільших двадцяти автомобільних компаній коливається від 20 до 265 мільярдів доларів на рік. Найбільше грошей осідає у лідера світового автопрому – японської Toyota – 265 мільярдів на рік. Якщо розділити ці гроші на робочі дні, то вийде, що щодня компанія заробляє більше мільярда доларів.

На другому місці за кількістю грошей – німецький концерн Volkswagen. Річний дохід у нього – 260 мільярдів, денний – той же мільярд доларів США.

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Інші автовиробники не такі багаті. Наступний у рейтингу Daimler AG збирає щорічно всього 185 мільярдів, а Ford та General Motors – по 157 мільярдів кожен.

Вказані кошти – це сума доходу, а не прибутку. З цих грошей автовиробники закуповують матеріали, платять зарплату, податки та штрафи.

Нагадаємо, коли краще купувати авто, щоб зекономити купу грошей.