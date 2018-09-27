Новий концепт Skoda, котрий покажуть у Парижі, чеська марка показала на дизайнерських ескізах і дещо відкрила про силову установку моделі.

Skoda оприлюднила кілька зображень 245-сильного гібридного предвісника нового гарячого хетчбека Rapid RS у вигляді концепту Vision RS.

Хетчбек-прототип Skoda Vision RS оснащений гібридною силовою установкою що складається з 1,5-літрового бензинового TSI потужністю у 150 к.с. та електромотора на 102 сили з ходовим акумулятором ємністю 13 кіловат-годин.

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Розробники стверджують, що 245 кінських сил (потужність сумується за формулою) дозволяє концепту розвивати швидкість у 100 км/год за 7,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена 210 км/год.

Фото: Ескізи концепт-кара Vision RS / Skoda

Зарядити батарею можна за 2,5 години. На електротязі Vision RS може долати до 70 кілометрів.

Познайомитись з новим концептом Skoda Vision RS можна буде на Паризькому автошоу, де працюватиме наш кореспондент. Там же, у Парижі буде представлено й серійну версію нового гарячого кросовера Kodiaq RS.

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