21-секундного відео достатньо, аби зацікавити нас маленьким кросовером.

Найменший серійний кросовер марки Volkswagen T-Cross готується до дебюту 25 жовтня. До того часу чекайте на серію тізерів і ось перший з них.

T-Cross є, так би мовити, SUV версією Polo. Кросовер збудований на тій же платформі MQB A0, що й компактний хетчбек, має довжину 4107 мм і стилістику сіті-кара.

Також цікаво: Citroën C5 Aircross: чекаємо в Україні

На щастя, уніфікація ще не на повністю витіснила особливості дизайну у автомобілях Volkswagen, тож новий кросовер всередині, хоч і схожий на Polo має й власні характерні риси.

З того, що можна побачити у відео-тізері, можна дізнатись, що крихітка T-Cross матиме навігацію з проекцією на цифрову панель приладів, аудіосистему від Beats Audio та бездротову зарядку для смартфонів. Чи будуть ці “фішки” у базовій комплектації кросовера – навряд чи.



Зовнішність T-Cross вже практично відома завдяки фірмовим скетчам і шпигунським знімкам. Сам же виробник оприлюднив список моторів для компактного кросовера: бензинові 1.0 на 95 та 115 к.с., 1.5 на 150 к.с., а також дизель 1.6 на 95 к.с. Повноприводних модифікацій не передбачається.

Також цікаво: C-Class змінює три покоління прямо на дорозі (відео)