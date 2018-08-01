Силует кузову, фари, радіаторна решітка – як правило, саме такі речі ми бачимо на офіційних тізерах від автовиробників, що вже стали обов'язковими для анонсування нових моделей. Та VW вирішив показати свої новинки інакше.

Чергові тізерні зображення двох новинок Volkswagen відкрили значно більше, ніж ми звикли бачити на подібних фото. Компактний кросовер T-Cross показали з практичного боку, а купеподібний седан Arteon… як гарну машину для того, щоб приїхати на вечірку?

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Тізери T-Cross демонструють можливість трансформації задніх сидінь паркетника та місткість його багажника. Виробник повідомив, що завдяки регульованому задньому сидінню, котре ковзає назад і вперед, багажне відділення можна збільшити до 455 л, а склавши сидіння, можна отримати до 1281 літрів простору для вантажу. Плюс, у разі необхідності, можна скласти ще й переднє пасажирське крісло.

Фото: Volkswagen T-Cross / Volkswagen

Volkswagen T-Cross офіційно буде представлений публіці цієї осені на спеціальному заході, оскільки компанія вирішила не брати участь у Паризькому автосалоні. До дилерів новинка потрапить наступної весни.

Що ж стосується Arteon – новий купеподібний седан готується до дебюту у США. Аби показати його у всій красі, американське відділення VW запросило титулованого фотографа Дугласа Сандерса для створення серії постерів. Митець же розповів, що на образи для фотосесії його надихнули синтетичні ритми електронної музики 1980-х.

Фото: Volkswagen Arteon / Volkswagen

Фотографії виявились такими гарними, що навіть були виставлені у музеї Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесі. На північноамериканському ринку новий Arteon очікується цієї осені.

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