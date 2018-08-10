Цього разу паркетник отримав справжній рестайлінг, а не косметичну "підтяжку обличчя", як у 2016-му.

Кросовер Fiat 500X вперше з’явився на публіці у 2012 році. З 2014-го модель стала доступною покупцям. Ще за два роки – пережила легкий фейсліфтинг. А тепер італійці вже готові вивести на ринок повноцінно оновлену модель. Дебют Fiat 500X 2019 модельного року запланований на вересень.

Втім, вже зараз фірма оприлюднила тізерне зображення новинки, а угорське видання Аutomotor вже встигло показати машину повністю!

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Фото: Fiat 500X 2019 / automotor.hu

Упізнати оновлений Fiat 500X можна за розщепленими світлодіодними колами у передніх фарах та протитуманках. Сигнали поворотів тепер розміщені усередині протитуманних ліхтарів. Корму прикрашають, як і в маленького Fiat 500, ліхтарі з “порожнім” центром.



Фото: Fiat 500X 2019 / automotor.hu

Міська версія Urban Look (синій автомобіль на фото) тепер відрізняється від повнопривідної Cross Look не тільки бамперами, а й розширеним повітрозабірником на носі. У салоні помітне нове кермо та восьмидюймовий центральний дисплей.



Фото: Fiat 500X 2019 / automotor.hu

Актуальна модель Fiat 500X має досить широку гаму моторів. Вона включає бензинові двигуни 1.6 e-TorQ (110 к.с.), 1.4 MultiAir II (140-170 к.с.), 1.4 EasyPower (120 к.с.), що працює і на природному газі, а також дизелі 1.3 MultiJet II (95 к.с.), 1.6 MultiJet II (120 к.с.) та 2.0 MultiJet II (140 л.с.). Які зміни під капотом чекають на оновлену модель – наразі невідомо.



Фото: Fiat 500X 2019 / automotor.hu

Сьогодні Fiat 500X в Україні коштує від 450 тисяч гривень. Оновлення має на сильно вплинути на вартість оновленої версії компактного кросовера.

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