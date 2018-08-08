В Україні стартують продажі ексклюзивної версії Citroën C3 ELLE. Всього в нашій країні буде продано тільки 20 одиниць даної версії.

Автомобіль відрізняється оригінальною обробкою кузова – двоколірне забарвлення, рожевий декор, а також незвичайним салоном – з рожевими вставками і сірою тканиною оббивки сидінь. Крім того, спеціальна версія Citroën C3 ELLE пропонує розширений перелік оснащення, зокрема, камеру заднього виду.

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Цей автомобіль створений в партнерстві з журналом ELLE і є відображенням сучасних модних настроїв. Експерт стилю зі світовим ім'ям – журнал ELLE – "доторкнувся" до Citroën C3 для того, щоб зробити його більш оригінальним, неповторним і позитивним.

Автомобіль вже доступний для замовлення в українських автосалонах Citroën.