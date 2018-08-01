Тюнери збільшили потужність Smart Fortwo Cabrio майже вдвічі! І цінник теж.

Німецьке тюнінг-ательє збирається випустити 125 таких “кишенькових ракет” під назвою Brabus 125R. Цифри не випадкові – саме стільки криється під капотом маленького кабріолета Smart Fortwo Cabrio.

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Нагадаємо, Smart оснащує компактний сіті-кар бензиновим двигуном об’ємом 898 кубічних сантиметрів, посиленим турбіною. Майстрам Brabus вдалось витиснути з цього двигуна 123 к.с. замість стандартних 75, котрих легкому автомобілю загалом достатньо для повсякденного пересуванням мегаполісами.

Фото: Brabus Smart 125R / Brabus

Однак з підтримкою Brabus на такому хетчбеку не соромно і на гоночний трек заїхати. За данними тюнерів хетч розганяється до 100 км/год за 9,2 секунди, а максимальна швидкість (обмежена електронікою) сягає 175 км/год.

У Німеччині Brabus 125R коштуватиме 39 900 євро. Модель буде представлена у двох виконаннях: Limited Edition та Final Edition. Замовити й собі таку автівку можна через офіційного дилера Brabus в Україні.

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