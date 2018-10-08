25 років минають для седана за 35 секунд і він не зупиняє руху вперед.

Перший Mercedes-Benz С-Классу, відомий як W202, з’явився чверть століття тому. Компанія вирішила нагадати про це у досить цікавий спосіб – трансформувавши старий автомобіль у новий W205 прямо на ходу.

Навряд чи комусь спаде на думку повторити таке у реальному житті, однак попереджаємо: не варто навіть намагатись.

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Головна ідея цього рекламного відео – безперервний інжиніринг С-Class. Мовляв, “доки ви їдете на своєму седані, ми працюємо над новим, кращим наступним поколінням моделі”. Буквально.



Нагадаємо, Mercedes-Benz випустив першу модель під назвою C-Class у кузові W202 у 1993 році. На конвеєрі модель протрималась 7 років, поки на зміну їн не прийшов новий W203. І знову семирічний життєвий цикл, а у 2007-му на ринок вийшов С-Class третього покоління. Ще через сім років, у 2014-му, був випущений W205 – С-Class четвертої генерації.



Фото: чотири покоління Mercedes-Benz C-Class / Daimler

Спочатку ця модель випускалась у кузовах седан та універсал, однак у другому поколінні гама була розширена модифікацією купе, а у четвертому – кабріолет. Не обійшлось і без гарячих версій AMG.

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