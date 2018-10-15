Передньопривідний компакт має вийти у 2020 році.

Новий кросовер Skoda буде меншим за Karoq, однак більшим за фольксвагенівський T-Roc.

Видання AutoExpress повідомляє, що чеський виробник готується вивести на ринок новий компактний паркетник і зробить це протягом наступних 12 місяців. Він стане найменшим SUV у модельному ряді Skoda.

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Безімянний поки що кросовер базуватиметься на платформі Volkswagen Group MQB A0 і буде найбільшою моделлю, збудованою на цьому шасі.

AutoExpress також стверджує, що новий міні-крос буде виключно передньопривідним, аби мати конкурентну ціну. У гамі силових агрегатів будуть знайомі трьохциліндровиі та чотирициліндрові 1.5 TSI та 1.6 TDI.

Коли можна буде побачити новинку? Скоріш за все дебют відбудеться до кінця наступного року, але після прем'єри нового покоління Skoda Rapid.

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