Інженери пробували різні звуки і навіть "звук НЛО"!

Jaguar I-Pace отримав новий попереджувальний звук для пішоходів. Шум від автмообілів повертається, та він вже не буде таким, як раніше.

Поява електрокарів на дорогах обіцяла зробити світ тихішим, та виявилось, що абсолютна тиша – не надто добре для пішоходів.

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Не так давно компанія Chevrolet оновила звук роботи електрокара Volt. Ось як вын звучить:

Інженери підбирали різноманітні звуки, заручившись підтримкою незрячих людей, котрі орієнтуються у просторі за допомогою звуків. Були варіанти наділити I-Pace звуком космічного корабля чи НЛО, однак вони були настільки переконливими, що люди шукали джерело звуку у небі, а не на дорозі. Врешті було знайдено оптимальний звук, який можна почути на 40 секунді цього відео та далі.



Звук виходить з динаміка за радіаторною фальш-решіткою і з’являється на швидкості до 20 км/год. Він змінюється, залежно від швидкості автомобіля та того, прискорюється він чи гальмує.

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