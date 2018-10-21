Taycan Sport Turismo майже без камуфляжу був помічений на вулицях десь у Німеччині.

За чутками Porsche Taycan Sport Turismo з'явиться в лінійці марки через кілька років. Як і звичайний Taycan, універсал запропонують з різними силовими агрегатами.

Видання InsideEVs повідомляє, що сімейство Taycan матиме гаму моделей Carrera, Carrera S і Turbo. Їх потужність буде коливатись від 400 до 600 кінських сил.

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Фото: Porsche Тaycan Sport Turismo / InsideEVs

Поки Porsche офіційно підтвердила інформацію щодо двомоторної 600-сильної модифікації електрокара, здатної розганятися до сотні за 3,5 секунд. Запас ходу такої машини складатиме 500 кілометрів. Тягова батарея Taycan буде підтримувати високошвидкісну зарядку – до 80 відсотків її можна буде відновити за 15 хвилин.

Відомо, що за ціною Porsche Taycan розташується між Cayenne та Panamera. Вартість базової машини складе близько 80 тисяч євро.

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